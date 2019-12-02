أجرت الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع بمحافظة الشرقية، فحص لـ 4421 طفل حديثي الولادة حتى الآن، وذلك من عمر يوم وحتى 28 يوما من خلال الأجهزة السمعية، وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص 2 مليون و600 ألف طفل حديثي الولادة على مستوى الجمهورية، و150 ألف طفل على مستوى المحافظة خلال عام.

وانطلقت المبادرة الرئاسية بمحافظة الشرقية، الموافق 19 نوفمبر الماضي، من وحدة طب الأسرة بمشتول القاضي التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، ويجرى العمل بالمحافظة في 120 مركز طبي ووحدة صحية تابعين لـ 19 إدارة صحية بالمحافظة، بعد توزيع جميع الأجهزة اللازمة عليها، ويجرى فحص الأطفال بجهاز الإنبعاث الصوتي، وفي حالة عدم الاجتياز يجرى فحصه مرى أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز يجرى الإحالة إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الاحتياج لعملية جراحية مثل "زراعة القوقعة" تحال إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.