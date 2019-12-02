أصيب ثلاثة جنود روس، اليوم الاثنين، في انفجار عبوة ناسفة خلال تسييرهم دورية على طول الحدود السورية قرب كوباني في شمال البلاد، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية "في الثاني من ديسمبر، خلال مهمة استطلاع تقوم بها دورية روسية تركية مشتركة، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آلية مدرعة للشرطة العسكرية الروسية على بعد 1.5 كلم غرب بلدة كوران (منطقة كوباني)".

وأضافت أن ثلاثة جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة وأصيبت الآلية باضرار.وتنفذ القوات المسلحة التركية والروسية منذ الأول من نوفمبر دوريات مشتركة في شمال سوريا لضمان انسحاب المقاتلين الأكراد بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 22 أكتوبر في سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ووفرهذا الاتفاق واتفاق آخر في السابع عشر من أكتوبر مع واشنطن وقف هجوم تركي بدأ في التاسع من أكتوبر ضد الأكراد.ومنذ بدء هذه الدوريات المشتركة، تظاهر أكراد سوريون ضد الوجود العسكري التركي وتخلل ذلك صدامات أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل بحسب قوات الأمن الكردية.