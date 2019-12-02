يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضد بيرنلي، في المباراة التي تقام بينهما مساء الغد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في تمام العاشرة والربع مساء غدا الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع مساءا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

وتقام مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي على ملعب "تيرف مور"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة 2 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة الإنجليزية، بتعليق عصام الشوالي.

يسعى مانشستر سيتي لاستعادة نغمة الانتصارات مجددا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-2 ضمن منافسات البريمرليج.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي يدخل مانشستر سيتي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، بينما يحتل بيرنلي المركز العاشر برصيد 18 نقطة.