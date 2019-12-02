قال الدكتور منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية والأدمان، إن فيديو انتحار الشاب طالب كلية الهندسة، الذي تم نشره بالأمس، مؤلم وصادم للجميع: "لو أي حد شافه ممكن يدخله في صدمة واضطراب ما بعد الصدمة، واحنا بنحاول نعمل وقاية من الأمراض النفسية مش نزودها، ووصمة المرض النفسي، مأخرانا مئات السنين".

وأضاف "عبدالمقصود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية "DMC"، أن الأمانة العامة، أطلقت خط ساخن لمكافحة الانتحار والاكتئاب بين المواطنين كافة: "الخط ده قائم من فترة وبيستقبل كل المكالمات من أنحاء الجمهورية، مع توفير طبيب نفسي للرد على الجماهير، ولتقديم المساندة والمساعدة والتوجيه إذا لزم الأمر".

وأوضح أن هناك 19 مستشفى تابع لوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية، يعالج الاكتئاب والمرضى كافة، بسعر 1 جنيه، مع توفير علاج مجاني: "التذكرة بجنيه والعلاج بالمجان".

وأكد أن الخط الساخن للأمانة العامة، هو 08008880700، 0220816831، وتستقبل المكالمات عليه على مدار الساعة، مشيرا إلى أن المرض النفسي، هو مرض كمثيله من الأمراض العادية: "وصمة المرض النفسي مأخرانا مئات السنين، والمرض النفسي مش معناه أنك مجنون أحنا شعب مثقف وواعي".

وتابع: "احنا من شركاء صندوق مكافحة المخدرات، للكشف عن السائقين، بتعاون مثمر وناجح، وسيكتمل الأثر على الجمهورية كلها، مش السائقين بس، وسيطال باقي فئات المجتمع، لتقليل إدمان المخدرات، والأدمان هو أحد الوسائل للانتحار غير المباشر".