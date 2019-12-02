قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن تكليفات الرئيس السيسي للمحافظين الجدد ونوابهم، خلال اجتماعه معهم، كانت مشتقة من رؤية رئاسية مفادها، تحسين جودة حياة المواطن المصري، متضمنة الخدمات العامة، التي تعتبر منظومة النظافة على رأسها، وتعظيم موارد المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أن منظومة النجاح في أي ملف ترتكز في المفاهيم الحديثة على 3 أضلاع، الضلع الحكومي، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع تحقيق أي شيء دون مساعدة المجتمع المدني، كما أن القطاع الخاص يعظم الفرص الاستثمارية ومعدلات التوظيف، ومن ثم زيادة الجودة وتحسين مستوى المعيشة.

وفي سياق متصل، أكد نائب محافظة المنوفية ضرورة وجود شبكة طرق تكاملية، وتحديد محاور الخطة، حيث باتت مصر تمتلك رؤى استراتيجية بعيدة المدى.