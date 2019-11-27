أعرب محمد موسى نائب محافظ المنوفية الجديد، عن سعادته البالغة بثقة القيادة السياسية في شخصه، موضحًا أن حركة المحافظين السابقة ونوابهم حققت نجاحات كثيرة، ما فتح الباب لضخ دماء جديدة من الشباب في المناصب القيادية.

وأضاف "موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن تعيينه في هذا المنصب كان مفاجئا ولكنها رسالة من الدولة بتسكين الشباب في المناصب القيادية، موضحًا أنه كان ضمن المشاركين في نموذج المحاكاة للحكومة والمحافظين خلال مؤتمرات الشباب.

وتابع: "يعني اللي كان بيحصل في مؤتمر الشباب أصبح يتحقق على أرض الواقع، مش كلام وبس، لازم الدولة تشرك الشباب بالتدريج في اتخاذ القرار، لأن أحيانا في أي وقت ممكن يحصل فجوة في القيادة، فإحنا بصدد إعداد جيل صف ثاني قادر على القيادة، كما أن جيل الشباب الأقدر على التواصل فيما بينهم، والكل يصب في مصلحة المواطن المصري".

وكلف الرئيس السيسي، المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم كل في محافظته، واستغلال الميزات النسبية في كل محافظة، وتعظيم مواردها الذاتية، فضلاً عن المتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية في هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلي بالضمير الوطني اليقظ، ومكافحة الفساد والإهمال.