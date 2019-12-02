أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، عن ضبط 714 قرص من الأدوية المخدرة والجنسية، والأقراص المنشطة بمدينة جمصة في حملة للتفتيش الصيدلي.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، إن الإدارة الصحية بمدينة جمصة، ضبطت عند مرورها على بعض الصيدليات، 110 قرص من الأدوية المخدرة المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من صنف "تامول إكس" تحتوي على مادة "الترامادول".

وأضاف أنه جرى ضبط 3 أصناف من المنشطات الجنسية بإجمالي 25 كيس مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وضبط أدوية جنسية من صنف "فيتوياجرا" بإجمالي 215 قرص منتهية الصلاحية ومعدة للبيع للجمهور، و7 أصناف بإجمالي 357 أمبول وكيس يحتوي على مادة "الرانتيدين".

وأكد المحافظ أهمية استمرار الحملات التي تشنها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات، للتأكد من التزام المنشآت الطبية والصحية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التي حددها القانون.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إنه بالفحص تبين أنه لا يوجد مدير صيدلي مسئول بالصيدلية، وإنهجرى تسليم المضبوطات وتحرير محاضر بالمخالفات بأرقام 6875 و6876 لسنة 2019 بقسم شرطة جمصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.