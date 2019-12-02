تشارك «أورنج»، أسرع شبكة فى مصر، فى معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT 2019» فى دورته الثالثة والعشرين التى تقام فعالياتها فى الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويُعد المعرض هذا العام المنصة الأبرز التى تعرض فيها «أورنج مصر» أحدث الحلول والخدمات المتطورة للمدن الذكية، تماشياً مع خطط الدولة التوسعية، حيث تعتزم «أورنج» تسليط الضوء على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ونقل البيانات وإمكاناتها المتطورة فى خدمات الاتصالات المتقدمة والمتكاملة.

حلول المدن الذكية

تمثل المواصلات والتكدس المرورى مشكلتين رئيسيتين تعمل الدولة على إيجاد حلول لهما بصفة مستمرة. ولذا فقد سلطت «أورنج» هذا العام، خلال معرض «Cairo ICT 2019»، الضوء على هذا القطاع من خلال عدد من الحلول الذكية التى توضح كيفية إمكانية تطويع التكنولوجيا لخدمة هذا المجال، الذى يُعد إحدى الركائز الأساسية لقيام المدن الذكية المتطورة.

وتقدم «أورنج» خلال معرض «Cairo ICT 2019»، بالتعاون مع شركائها فى مجال تكنولوجيا المدن الذكية، وبالأخص مجال المواصلات الذكية، الحلول الآتية:

- أماكن الانتظار الذكى للمركبات، وتمنح هذه الباقة حلولاً متعددة للمدن والقائمين عليها بإمكانيات غير مسبوقة، حيث تسمح لهم بمتابعة أماكن انتظار المركبات المتاحة كل لحظة على مستوى المدينة، وكذلك إمكانية إتاحة الخدمة للمواطنين عبر تطبيق خاص يوضح الأماكن الشاغرة بمناطق الانتظار المختلفة، بالإضافة إلى بث تلك المعلومات على شاشات إلكترونية بالطرق.

- حلول البوابات الذكية التى تمنح المواطنين طريقة سهلة لاستخدامها، حيث يتم التحكم فيها عن طريق الهواتف المحمولة بدلاً من الكروت المخصصة.

- شاشات عرض حالة المرور التى توفر متابعة حية لحالة المرور، مما يسمح بتفادى أماكن التكدس المرورى بإظهار طرق بديلة.

وفى ذات السياق قامت «أورنج» بالتوقيع على مذكرة تفاهم لتكوين تحالف تترأسه الهيئة العربية للتصنيع، يشارك به عدد من الشركات المتخصصة فى مجال النقل والمواصلات، على رأسها شركة مواصلات مصر. ويهدف التحالف إلى تقديم المنصة المتكاملة لحلول النقل الجماعى الذكى بجمهورية مصر العربية.