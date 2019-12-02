كشف المهندس محمد عكاشة العضو المنتدب والشريك المؤسس فى شركة «فورى» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن الشركة تسعى لإتاحة الحوالات من المصريين فى الخارج عبر شبكة «فورى» العام المقبل.

وأضاف أن شركته تدرس مع البنوك تدشين نظام جديد للحوالات البنكية، إذ تستهدف صرف الحوالات بشكل لحظى ومن أى مكان عبر محلات فورى، مشيراً إلى أن الحد الأقصى للتحويل سيكون كافياً لتغطية التحويلات.

وعن خطة التوسع الخارجى، كشف «عكاشة» أن «فورى» تدرس التوسع فى الأسواق الخليجية وخاصة السعودية والكويت والإمارات، وذلك للاستفادة من حجم العمالة المصرية فى تلك الأسواق. وأوضح أن عدد المستخدمين على شبكة «فورى» بلغ حوالى 24.1 مليون مستخدم، فى نهاية سبتمبر الماضى، بنسبة نمو 24.9% عن الفترة نفسها من 2018، فيما بلغ عدد نقاط البيع نحو 125 ألف نقطة منها 71 ألف نقطة بيع مؤهلة لقبول الكروت البنكية، فيما بلغ عدد التجار المؤهلين لقبول المدفوعات نحو 45 ألف تاجر، وقد بلغت قيمة المدفوعات 37.8 مليار جنيه.

6 بنوك تتعاون مع الشركة لسداد المشتريات إلكترونياً

وأشار إلى أن 6 بنوك حكومية وخاصة تحصلت على موافقة البنك المركزى المصرى على التعاون مع «فورى» فى خدمة سداد المشتريات إلكترونياً بالمحلات المختلفة.

ولفت «عكاشة» إلى أن هذا الشكل من السداد يعد أحد تطبيقات تمويل «سلاسل القيمة»، حيث تسمح للتجار بالحصول على البضائع وسداد قيمتها إلكترونياً على تطبيق «فورى» وتوريدها للشركات بشكل مباشر.

وحققت «فورى» صافى ربح بقيمة 87.8 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2019، مقارنة بـ41.69 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.