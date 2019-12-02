أعلن رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسى خلال قمته المقررة هذا الأسبوع فى لندن، بعد توقيع أنقرة اتفاقاً عسكرياً وبحرياً مع حكومة الوفاق الليبية، وقال «ميتسوتاكيس» إن «الحلف لا يمكنه أن يبقى غير مبالٍ عندما ينتهك أحد أعضائه القانون الدولى ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر»، بحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس»، اليوم.

واتفقت مصر واليونان على تسريع المناقشات بين الفرق الفنية حول ترسيم وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وقال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليونانى فى ختام زيارته للقاهرة، إن البلدين ستسرعان المحادثات حول المناطق الاقتصادية الخالصة، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية اليونانية.

الجيش الليبى: لن نسمح لتركيا ورئيسها بتهديد سيادتنا الوطنية

وقال المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، لـ«الوطن»، إن الاتفاق «التركى - الليبى» لا يستند إلى أى شرعية، وعديم الأثر من وجهة نظر القانون الدولى، بل ويمثل مخالفة جسيمة لقواعده، فضلاً عن كونه خرقاً لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، خاصة قرار حظر السلاح المفروض عليها منذ 2011.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، أن القيادة العامة لن تسمح لتركيا ورئيسها، بتهديد السيادة الوطنية.