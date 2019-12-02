زار وفد طلابي من جامعة بتاجورسك الروسية، المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والترفيهي الذي تنظمه جامعة أسيوط لضيوفها الروس، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وقال الدكتور حسن عبدالحميد سليمان، منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية، في بيان، إن زيارة الوفد بدأت، بزيارة لمعابد "الأقصر وهابو والكرنك والدير البحري، ورحلة نيلية بالمراكب الشراعية؛ وذلك خلال فترة تواجدهم بمصر لقضاء فترة دراسية لمدة شهرين لدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية.

وأكد سليمان عمق العلاقات بين جامعة أسيوط وجامعات روسيا الاتحادية وحرص إدارة الجامعة المستمر على توطيد الصلة المتبادلة بينهما وتوسيع قاعدة الشراكة بين الطرفين، والتي تشهد حالياَ تطوراَ ملحوظا في كافة مجالات العمل المشترك، وكذلك تبادل الوفود الطلابية بما يتح الفرصة للتعارف الثقافي والفكري والحضاري.