قال المهندس محمد رمضان، مدير مشروع الضبعة النووي، إن نتائج الاختبارات الخاصة باختيار وظائف مختلفة بالمشروع، والتي أُعلنت عنها الشهر الماضي، سيجرى الإعلان عنها مطلع يناير المقبل.

وأكد رمضان، خلال كلمته على هامش المنتدى الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، أنه سيجرى اختيار 150 شخص في مختلف التخصصات.

وأشار مدير مشروع الضبعة إلى تعاقد الهيئة مع مراكز متخصصة في الطب النفسي لإجراء اختبارات نفسية دقيقة للمتقدمين، إضافة لاختبارات دقيقة في اللغة والكمبيوتر وغيرها، وسيحضر هذه الاختبارات رئيس هيئة المحطات النووية ومدير المشروع.

وأكد أنه بعد اختيار العدد المطلوب سيجرى تسفيرهم لروسيا لتلقي عدة تدريبات تؤهلهم للعمل في مشروع قومي ضخم ودقيق كالمفاعل النووي، لافتا إلى أن الهيئة ستعلن عن فرص أخرى قريبا.