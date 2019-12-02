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وزير النقل: "لو دربت المنتخب هخلي اللاعيبة يطلعوا جبل الجلالة"

وزير النقل: "لو دربت المنتخب هخلي اللاعيبة يطلعوا جبل الجلالة"

مقتل 11 مدنياً بينهم ثمانية أطفال في قصف مدفعي تركي في شمال سوريا

مقتل 11 مدنياً بينهم ثمانية أطفال في قصف مدفعي تركي في شمال سوريا

تكريم ضحيتي الهجوم الإرهابي على جسر لندن في بريطانيا

تكريم ضحيتي الهجوم الإرهابي على جسر لندن في بريطانيا

تكلفة أقل وصحة أفضل.. خبراء يوضحون مميزات استخدام الاتوبيسات للغاز

تكلفة أقل وصحة أفضل.. خبراء يوضحون مميزات استخدام الاتوبيسات للغاز

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