داوود حسين يصل مطار برج العرب استعدادا لتكريمه في الإسكندرية للمسرح

وصل منذ قليل، الفنان الكويتي داوود حسين، لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدًا، خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري.

الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان.