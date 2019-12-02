قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسعى لفرض سيطرته على الدول التي تعاني من فراغ سياسي، مؤكدا أن اتفاق أردوغان مع حكومة الوفاق الليبية غير قانوني وغير ملزم لمصر وقبرص واليونان وليبيا أيضًا.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، المذاع على فضائية "ON E"، أن أردوغان يستغل انشغال المجتمع الإقليمي والدولي بقضايا أخرى لتمرير مذكرات تفاهم أو غزو دول.

وأكد أن الدولة الوطنية يجب أن تنهض بمسؤوليات بلادها دون تدخل أي عنصر خارجي للنهوض بها، مشيرا إلى أن القوة الشاملة لمصر تزيد بشكل ملحوظ في الترتيب العالمي للجيوش.