احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة مساء اليوم باليوم الوطني الإماراتي الـ48.

وشهد الاحتفال الذي أقيم بمقر السفارة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وغادة والي وزيرة التضامن، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعلي مصيلحي وزير التموين.

حضر الحفل عدد من الشخصيات العامة ونواب البرلمان، وعلى رأسهم محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وطاهر أبو زيد، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب.

واستقبل السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الحضور من الوزراء والشخصيات العامة.

وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة المرتبطة بالإمارات، تجسيدا للعلاقات المتينة التي تربط البلدين حكومة وشعبا، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار في مسيرتها.

وأضاف أن مصر والإمارات، تجمعهما رؤية ومواقف واحدة، وكذا الحرص على استمرار تعزيز التعاون فى جميع المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، والتنسيق المستمر في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق تطلعات ومصالح البلدين، مثمنا التعاون المتميز على مستوى القطاع الخاص، لا سيما وأن مصر هي وجهة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الإماراتيين.

وأضاف "مدبولي"، أن توافق القيادة السياسية في البلدين، وما يجمع شعبي البلدين الشقيقين من محبة وإخاء واحترام متبادل، يساهم بشكل ملحوظ، في توسيع مجالات التعاون، وانطلاقها إلى آفاق أرحب من خلال ضم مجالات جديدة، وغير تقليدية إلى منظومة التعاون القائمة، بما ينعكس على مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعظيم المنفعة المشتركة، وبما يُعطي نموذجا للتعاون بين الدول العربية