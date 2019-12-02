مصرع مهندس أثناء تنظيفه ماكينة بأحد المصانع بالسويس

لقي مهندس ميكانيكا حديث التخرج مصرعه أثناء تنظيف ماكينة درفلة داخل أحد المصانع بالعين السخنة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس وأمر بتحرير محضر ا بالواقعة

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن السويس بلاغا بمصرع المهندس سيد سعيد عبدالهادي، 26 عاما، حديث التخرج، داخل أحد المصانع بالعين السخنة، انتقل على الفور العميد أيمن عبدالحميد، رئيس البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، لمكان البلاغ، وتبين أنه أثناء عمل المهندس على ماكينة الدرفلة سحب السير ذراعه وجسده فلقي مصرعه، وجرى تحرير محضر برقم 311 لسنة 2019 عتاقة وصرحت النيابة بدفن الجثة.

وأكد زملاء المهندس أنه لقي مصرعه أثناء تنظيفه لماكينة الرفلة وحولت جسده إلى أشلاء، مؤكدين أنه تحت الاختبار في الثلاثة أشهر الأولى في التدريب، وهو من مواليد 1992 حديث التخرج من الهندسة.