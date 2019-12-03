أعرب الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، عن سعادته البالغة من حملة "بلدي أمانة" التي ينفذها المجلس القومي للمرأة برئاسة مايا مرسي، وهي تقوم على طرق الأبواب والتواصل مع السيدات للتوعية بالحفاظ على الوطن ضد دعوات التخريب والهدم، وأهمية تعليم أبنائنا معنى الولاء والانتماء وحب الوطن وتوعيتهم بخطورة الشائعات التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وقال "مسلم"، خلال تقرير عرضه برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، على هامش مؤتمر "المرأة والإعلام المهني حصن الوطن"، إن كم الشائعات التي يتعرض لها الشعب المصري يوميًا، كبير وهناك حاجة للرد على تلك الشائعات يوميًا أيضًا، وإعطاء المواطنين ثقة وأمل في الغد، مضيفًا: "لازم نخلي الناس تشوف الاستقرار اللي بتشوفه البلد ومحتاجين ندي للناس أمل في بكرة".

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أنه يجب الرد على كل الشائعات التي تنتجها جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة، وهذا يحتاج جهدا من الجميع ولا يمكن أن يختزل هذا الجهد في الإعلام الجماهيري فقط، بل يجب على جميع الجهات في الدولة التحرك من أجل ذلك.

وافتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس الاثنين، مؤتمر "المرأة والإعلام المهني حصن الوطن" التي نظمتها لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة.