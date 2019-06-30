نوَّه الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى وجود تقصير في توثيق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، مضيفا أنه وبمجرد ظهورهم يجعلون الشعب يلتف حول الدولة،: "بعبع الإخوان وقت حكمهم بقى حقيقة، واحنا مكناش عايشين في دولة، إحنا كنا عايشين مع عصابة، مكنش هيكون في إصلاح اقتصادي لو كملوا".

محمود مسلم، أكد، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، على الراديو 9090، أن "جماعة الإخوان" انتهت، وانتهت شعبيتها التي بُنيت على المظلومية، والتي انتهت هي الأخرى، بالإضافة لـ"شعار الإسلام هو الحل" و"التعاطف الديني"، كل هذا انتهي،: "مرسي مابناش جامع في سنة حُكمه، الشعار كان مجرد وسيلة للوصول للحكم".

واستطرد رئيس تحرير "الوطن" : "الأمر الثالث لشعبيتهم، هو الخدمات والجمعيات والزيت والسكر، والسيطرة على المساجد والزوايا، بالإضافة للتنظيم الانتخابي القوي، وهو لم يعد متواجد الآن، والإخوان غير موجودين في الشارع الآن"، موضحا: "الإخوان عاشرتهم كصحفي برلماني، كانت عندهم مشاكل كتيرة، ودخلوا في صفقات مع رجال الأعمال، فـ(شرف الإخوان زي الولاعة)، وليس لديهم شرف أو كلمة".

وتطرَّق محمود مسلم للحديث عن عرابين الإخوان، ووصفهم بـ"كارثة من كوارث الزمن"، "لايستحون، شوفنا ناس كانوا بيدافعوا عن الإخوان ومش بيتكسفوا.. ممكن تشجع أي حد في إطار الدولة ولكن الإخوان خارج إطار الدولة، هو تنظيم دولي معروف وتاريخه معروف".