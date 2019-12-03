هل ستُرفع الحصانة عن نتنياهو تمهيدا لمحاكمته بتهمة الفساد؟

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عاجل.. انفجار قرب قصر الرئاسة في العاصمة الأندونسية

عاجل.. انفجار قرب قصر الرئاسة في العاصمة الأندونسية

ترشيدا للاستهلاك.. "فنون جميلة" تستضيف "نقطة مياه تساوي حياة" بالأقصر

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