واشنطن تهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الفرنسية

هدّدت الولايات المتحدة الإثنين، بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار، ردًا على فرض باريس على عملاقة الإنترنت "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"آبل" ضرائب تعتبرها واشنطن تمييزية.

ويمكن أن تطاول زيادة الرسوم النبيذ والأجبان اعتبارًا من منتصف يناير بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، أن الضرائب الفرنسية تعاقب المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.

وحذّر الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر بأن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.