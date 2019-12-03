دعا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، تركيا إلى التوقف عن عرقلة خطط حلف شمال الأطلسي المتعلقة ببولندا ودول البلطيق.

وطالب "إسبر" بعدم رهن دعم خطط الحلف، بحصول تركيا على الدعم في حربها ضد الأكراد، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.