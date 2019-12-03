"نسي يسلم عليها فراحلها البيت".. موقف إنساني من ولي عهد أبوظبي لطفلة

محمد بن زايد يقبل رأي الطفلة

عرض الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، فيديو يٌظهر موقف إنساني عظيم للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ووزير الدفاع مع طفلة إماراتية.

الموقف كما ظهر في الفيديو حدث أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإمارات واصطفاف مجموعة من الأطفال لاستقباله والسلام عليه، وفي الناحية الأخرى ظهر الشيخ محمد بن زايد يصافح الأطفال الموجودين.

وتظهر طفلة وهي تنتقل من جانب ولي العهد السعودي لجانب الشيخ محمد بن زايد لتصافحه إلا أنه لم يراها ومضى في طريقه ولم يسلم عليها.

وفور معرفة بن زايد بالواقعة توجه لمنزل الفتاة، وفوجئ والدها بولي عهد أبوظبي يزورهم من أجل مصافحة الفتاة.

وصافح ولي عهد أبوظبي الفتاة وقبل رأسها ويدها وقبلت الطفلة يد ولي عهد الإماراة في مشهد إنساني مؤثر.