كرم مهرجان كايرو فاشون شو، عددا من الفنانات خلال الحفل الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

كان على رأس المكرمين الفنانة داليا البحيري والفنانة هنادي مهنا، وتم تكريم الفنانة القديرة رجاء الجداوي التى بكت بشدة أثناء تكريمها.