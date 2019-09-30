نشرت الفنانة رجاء الجداوي صور من كواليس تصوير مسلسل "قيد عائلي"، الذى يعرض حاليًا على قناة dmc .

وظهرت "رجاء" مع كلا من الفنانة ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وعدد من نجمات المسلسل، وعلقت عليها قائلة، "الغالين أوي".

ويدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

"قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبد العزيز، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، إيهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي.