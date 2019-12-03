لقي عامل مصرعه إثر انهيار الرمال عليه أثناء عمله في حفر بئر مياه ارتوازي بقطعة أرض مستصلحة بدائرة مركز طما شمال سوهاج، تم استخراج الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي بطما.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بانهيار حفرة على شخص بناحية القرية بالدوير دائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ البري، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كلاً من "نشأت. ع. ح" 40 عاما عامل ويقيم دائرة المركز، و"حمدي. ل. م" 38 عاما عامل ويقيم دائرة المركز، بحفر بئر أرتوازي لتركيب موتور مياه بقطعة أرض مستصلحة ملك "السيد. ع. ا" 39 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية انهارت الرمال على الأول مما نتج عنه وفاته.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج الجثة وتم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي، بسؤال مالك الأرض والثاني ونجل عم المتوفي "مختار. ص. ح" 51 عاما عامل ويقيم دائرة المركز قرروا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، كلفت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وكلفت بدفن الجثة في حال عدم وجود شبهة جنائية.