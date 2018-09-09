مصرع مدرس وعامل أثناء حفر بئر صرف صحي في سوهاج

لقي مدرس وعامل مصرعهما، أمس، إثر انهيار التراب عليهما أثناء حفر بئر صرف صحي بنجع عزيز، التابع لقرية الصوامعة شرق، دائرة مركز أخميم بسوهاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة أحدهما، بينما يجري البحث عن الآخر، وتم نقل الجثة لمستشفى أخميم المركزي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بانهيار بئر صرف صحي بناحية نجع عزيز بقرية الصوامعة شرق دائرة المركز.

انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كل من (رزق خليفة علي- 27 عاما- عامل) ويقيم بذات الناحية، و(جابر أمين عبدالعاطي- 55 عاما- مدرس) ويقيم بناحية سفلاق دائرة مركز ساقلته، بحفر بئر صرف صحي بذات الناحية، انهارت عليهم الرمال، ما أدي لوفاتهما، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من استخراج جثة الأول وتم نقلها لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال شقيق المتوفي الأول (هيثم خليفة علي- 32 عاما- حاصل علي دبلوم) ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام المتوفيان بحفر بئر صرف صحي خلف مصنع مخلل بالمنطقة الجبلية بذات الناحية، انهارت عليهما الرمال، ما نتج عنه وفاتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال جثة الثاني، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3949 إداري المركز لسنة 2018، وجارِ العرض علي النيابة العامة.