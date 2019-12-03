تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- ستكمل محكمة جنايات الجيزة نظر إعادة إجراءات محاكمة ستة متهمين في قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة.

- النطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "اغتيال النائب العام".

- يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

- تستضيف مدينة شرم الشيخ، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الـ15 - "F15" - وذلك في إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

- تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، بمشاركة سبع دول هي: الأردن ، والمغرب، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، بالإضافة إلى مصر، وذلك بمكتبة الإسكندرية في السابعة مساء.

- ينظم مركز "رعاية الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة" بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، احتفالية تحت عنوان: "اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة"، تحت رعاية وزير التعليم العالي، ووزيرة التضامن الاجتماعي.

- ينظم مركز النيل للإعلام - التابع للهيئة العامة للاستعلامات - ندوة بعنوان: "معا ضد ختان الإناث"، وتنظم الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتأتي في إطار حملة "الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة" .

- تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة أربع طلبات إحاطة.

- ينظم المنتدى الثقافي بجاردن سيتي، حفل توقيع كتاب "عودة الأبناء..الساعات الأخيرة من حياة الرئيس على عبد الله صالح" لمؤلفه سكرتير الرئيس اليمني الراحل، وذلك في الخامسة مساء.

- يعقد منتدى "المستقبل للفكر والإبداع" ، ندوة نقدية لمناقشة رواية "كائنات الليل والنهار" للروائي، أشرف الصباغ، وذلك في السابعة مساء، بمكتبة خالد محيي الدين، بمقر حزب " التجمع الوطني".

- ينظم قسم التمريض النفسي والصحة العقلية بكلية التمريض جامعة حلوان ، فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم التمريض النفسي، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعنوان "الصحة النفسية وتحدى الإدمان: بوابة مصر للتنمية المستدامة 2030". تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

- ينظم "مختبر السرديات" بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "الحصان الأبيض" للأديب صلاح هاشم، يدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير "المختبر".

- يقيم مركز "إبداع قصر الأمير طاز" - بحي الخليفة - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء ، معرض صور ولوحات للفنان الفرنسي "إدوارد ريو"، وذلك في ذكرى الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاما على افتتاح قناة السويس.

- ينظم مركز "زاهي حواس للمصريات" بمكتبة الإسكندرية محاضرة لمناقشة كتاب "ملكات الفراعنة.. دراما الحب والسلطة" وذلك في الحادية عشر صباحا ، بقصر المجوهرات الملكية.

- تنظم كلية الدراسات العليا والطفولة بجامعة عين شمس ، مهرجانا ترفيهيا توعويا للأطفال وعائلاتهم، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار: "أهلا بأولادنا الغاليين" وذلك في الحادية عشر صباحا، لتسليط الضوء على مشكلات واحتياجات ذوي القدرات الخاصة، وتعزيز فهم أفضل لقضاياهم.

- يعقد "صالون بيت الحكمة الثقافي" الذي تنظمه "مؤسسة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية"، ندوته الثانية، تحت عنوان: "مصر على مبادرة الحزام والطريق"، وذلك بمقر بيت الحكمة الثقافى بوسط البلد.

- يُنظم جاليري خان، المغربي، معرض "رباعية عائلة وهبة" للفنانين: نبيل وهبة، وميرفت السويفي، وابنتيهما: رباب، ودارين وهبة، في السابعة مساءً بمقر "الجاليري" بالزمالك.

- تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، الدبلوماسيين الأمريكيين "السابقين " دانيال كيرتزر، وفرانك ويزنر، في مناقشة بعنوان: "وجهات نظر حول الولايات المتحدة وعلاقتها بمصر والشرق الأوسط"، وذلك بالقاعة الشرقية بحرم الجامعة بميدان التحرير. ويدير النقاش الإعلامية لميس الحديدي.

- تستضيف قاعة "الكلمة " بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ، في السادسة مساء ؛ ندوة بعنوان "المشردون بلا مأوى" وذلك بالتعاون مع مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" كما تستضيف القاعة حفلا موسيقيا عربيا لفرقة "نغم القنال" بقيادة المايسترو ، حسام جمال الدين حافظ ؛ في السابعة والنصف مساء .

- يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة "كورازون " بمشاركة عازف "الأوكورديون" البولندي، مارسين فيروستيك وذلك في السابعة مساء .

- يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد ؛ العرض المسرحى "ريا و سكينة" ويقدمه فرقة "فرسان الشرق للتراث" في الثامنة مساء .

- تقام مباراة كرة القدم بين فريقي : "نادى مصر" و"الجونة" ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وتقام المبارة على استاد الكلية الحربية في الخامسة مساء، كما تقام في البطولة نفسها مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي وبني سويف، على استاد القاهرة في السابعة والنصف مساء.