مصدر أمني: لم نتلق بلاغا بتعرض منة فضالي لمحاولة خطف في "توكتوك"

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن بالجيزة، لم تتلقى أي بلاغ يفيد بتعرض الفنانة منة فضالي لمحاولة الخطف أو السرقة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن الفنانة لم تتوجه لأي قسم أو نقطة شرطة لتحرير محضر بالواقعة.

كانت الفنانة منة فضالي، سردت تفاصيل تعرضها لمحاولة اختطاف، ظهر أمس، بمنطقة حدائق الأهرام.

وقالت لـ "الوطن"، إنها ذهبت لتصفيف شعرها، وقررت بعد مغادرتها المكان أن تتخذ طريقاً مختصرا يوصلها لمنزلها، مضيفة: "ركنت سيارتي لرغبتي في شراء مستلزمات من أحد المحال التجارية، وفوجئت بعد عبوري للشارع، بشخص يجذبني بقوة نحو توك توك".

وتابعت: "ركلت هذا الشخص بقدمي، وضربت آخر معه، وذلك دون أي تدخل من المارة الذين تواجدوا وقت الواقعة، وأحمد الله علي سرعة بديهتي في التصرف، لأنه كان سيحدث ما لا يحمد عقباه".