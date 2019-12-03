قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الوزير أحمد زكي عابدين، إنه لم يكن صاحب فكرة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من كلفه بهذا المنصب، مشيرا إلى أنه طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتا لدراسة الأمر لعدم إلمامه بتفاصيله، متابعاً أنه بعد دراسته تبين أنه مشروع استثماري من الدرجة الأولى بخلاف كونه مشروعاً وطنياً ويعزز الأمن القومي وله الكثير من المكاسب وسيدر أرباحاً كبيرة للدولة.

وأضاف عابدين، خلال لقاء مع برنامج "بالمصري" على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي ضياء رشوان، أن مساحة المشروع بالكامل وبكافة مراحله تقدر بـ 174 ألف فدان وهي مساحة تعادل مساحة سنغافورة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تقدر مساحتها بـ 40 ألف فدان أي ما يعادل مساحة العاصمة الأمريكية "واشنطن".

وأشار عابدين، أن ما يجري صرفه حاليا على أعمال التشييد والبناء هي من عوائد بيع الأراضي وليست من ميزانية الدولة.