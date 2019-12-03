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"قلمه سلاحه".. رامز أمير صرخة صحفي أصم ببلاط صاحبة الجلالة

"قلمه سلاحه".. رامز أمير صرخة صحفي أصم ببلاط صاحبة الجلالة

وزير التعليم العالي يستقبل السفير السويسري بالقاهرة

وزير التعليم العالي يستقبل السفير السويسري بالقاهرة

إصابة جنديين في انفجار بإندونيسيا

إصابة جنديين في انفجار بإندونيسيا

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على تمويل المتعافي من الإدمان من بنك ناصر

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على تمويل المتعافي من الإدمان من بنك ناصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في مصر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-12-2019 في مصر

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