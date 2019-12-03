استعرض المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشروعات وزارة الكهرباء في الفترة من 2014 وحتى 2019، ومشروعات الوزارة في دمياط من خلال مشروعين، هما محطة توليد غرب دمياط من الدورة البسيطة إلى المركبة، ومشروع خاص بمحطة محولات شتا لتغذية مدينة الأثاث.

وقال شاكر خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مشروعات قومية بمحافظة دمياط، إنّه تم إدخال طاقات في الشبكة الكهربية منذ 2015 وحتى الوقت الحالي بقوة 28 ألفا و203 ميجا وات، إذ تتضمن الاستراتيجية الأساسية للوزارة تحويل الدائرة البسيطة إلى المركبة للتوفير في استهلاك الوقود.

ولفت وزير الكهرباء إلى أنّ الوزارة لم تلجأ لتخفيف الأحمال الكهربية منذ يونيو 2015، إذ إنّ القدرات المتاحة في تلك الفترة كانت تتعدى 47 ألف ميجا وات، بينما تقترب القدرات المركبة في الوقت الحالي من نحو 55 ألف ميجا وات.

وفنّد شاكر بعض الإنجازات في مجال الكهرباء، إذ بلغ إجمالي القدرات الحالية من الطاقة المتجددة 5852 ألف ميجا وات، وسيتم الوصول بنهاية 2021 إلى 6628 ألف ميجا وات.

وتابع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنّ مشروع الطاقة الشمسية أكبر مشروع في الشرق الأوسط وأفريقيا، بقدرة تصل إلى 1465 ميجا وات، حيث تبلغ مساحته 37 كيلو متر مربع، ومنح المشروع جائزة أفضل مشروع للعام الحالي من قِبل البنك الدولي.

وأوضح أنّ حجم الاستثمارات بمشروع الطاقة الشمسية بلغ ملياري دولار، إذ يعمل المشروع على توفير نحو 3 ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال العام.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.