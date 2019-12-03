وزير الكهرباء: أضفنا 1840 ميجاوات للشبكات بـ27 مليار جنيه

قال المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنّه انطلاقا من استراتيجية الوزارة والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء، أضافت الوزارة 1840 ميجاوات بالشبكة في مجموعة من المحطات المختلفة، بينها غرب دمياط، غرب دمياط 2، الشباب، 6 أكتوبر، وأسيوط، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 27 مليار جنيه.

وأضاف شاكر خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مشروعات قومية بمحافظة دمياط، أنّ الخفض في معدل استهلاك الوقود أحد استراتيجيات وزارة الكهرباء، وبعد دخول المحطات العملاقة التي نفذتها شركة سيمنس وشركائها المحليين تم توفير نحو 1.6 مليار جنيه سنويًا خلال عامي 2017 و2018.

وتابع شاكر أنّه من المتوقع وصول مقدار الوفر من معدل استهلاك الوقود بحلول 2022 لنحو 12 مليار و800 مليون جنيه، ما يساعد في تغطية محطات الوقود التي يتم إنشائها.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أطوال الشبكات في جهد الـ500 كيلو فولت حتى 2014، والتي بلغت 2364 كيلو متر، كما استعرض أطوال الشبكات في جهد الـ500 كيلو فولت بحلول 2020 والتي ستصل إلى 6 آلاف كيلو متر.

ولفت شاكر إلى الوصول لإنشاء 30 محطة محولات 500 كيلو فولت في الوقت الحالي، والتي كانت تبلغ نحو 18 محطة فقط حتى 2014، ومن المخطط الوصول إلى 48 محطة بحلول العام المقبل.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.