قال الشاعر إسلام خليل، لـ"الوطن"، إنَّه ستقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، على أنَّ يجرى دفن جثمانه في مسقط رأسه بقرية "ميت حلفا" بمحافظة القليوبية.

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد نجله لـ"الوطن"، بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.