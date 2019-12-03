شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضروة الاهتمام بصيانة الموانئ، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط.

وقال السيسي لمحافظي شمال سيناء ودمياط وبورسعيد: "البوزغاز لو اتنسى ومتطهرش الإنتاج هينخفض، دي حاجات متتنسيش".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه إلى المصريين قائلًا: "اوعوا تفتكروا إن بناء الدول بيكون سهل"، وواصل: "بقول لنفسي ولكل الوزراء وكل مسئول ومواطن، لما تقولوا إحنا بنحب البلد، طب دليل حبك ايه؟ ما أنت لو بنيتها كويس هتسيبها لأولادك وأولاد أولادك، يبقى موضوع ميتنسيش، لأنك مش بتنسى ولادك، فلازم تسيب لهم نعمة وخير مش أشلاء عشوائيات وبحيرات وناس عايشة في الشوارع".

وأضاف رئيس الجمهورية موجهًا حديثه إلى الإعلاميين: "الحكاية كبيرة عشان نتصدى لبناء وعي حقيقي في الحفاظ على الدولة وتطويرها بما يليق بدولة مصر".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.