قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ أهالي محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، كانوا قلقين في بداية تحرك الدولة لتطوير بحيرة المنزلة، موضحا: "الناس كانت قلقانة عاوزين نعمل إيه، فاكرين إننا عاوزين نقطع رزقهم".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات قومية في محافظة دمياط: "الدولة تتدخل الآن في موضوعات محدش فكر يقرب لها في 100 سنة، الموضوع كان سايب واللي عاوز يعمل حاجة يعملها، الدولة مش ممكن تغيب عن مصالح مواطنيها، الحضور الحقيقي للدولة في كل الأنشطة أمر صعب للغاية".

وتابع الرئيس أنّ مساحة بحيرة المنزلة تبلغ 250 ألف فدان، وكانت أكبر من ذلك بكثير، لافتا إلى أنّ التعدي وسوء الاستخدام سبب ما وصلنا إليه حاليا: "لو كنا سبناها في الـ6 سنين اللي فاتوا، الموضوع كان بقى أسوأ بكتير، كنا هنستمر في هدر ثرواتنا والإضرار بصحة الناس".

وواصل: "البحيرة دي لما تخلص هتبقى قصة تانية، وده بقوله للمسؤولين والإعلام، لأن الناس بتتناول المسائل بشكل إنهم مش بيخفوا الحقيقة لكن مش عارفين الحكاية وإيه اللي بيتعمل في الدولة دي"، وأكمل: "والله اللي بيحصل فيكي يا مصر ميخطرش على بال حد، والله ما يخطر".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وهما مدينة دمياط للأثاث، ومحطة متعددة الأغراض بميناء دمياط، إضافة لعدد من الوحدات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، ومركزا للتعليم المدني، وفندق منطقة اللسان، الذي يعتبر أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا.