عقدت شركة نيسان موتورز المحدودة، اليوم، مؤتمرا صحفيا لتقديم الرئيس التنفيذي الجديد لها ماكوتو أوشيدا، وذلك بمقر نيسان العالمي في يوكوهاما باليابان.

وقال أوشيد "أريد أن أجعل نيسان شركة تحدد مستقبل التنقل ولا تتوقف أبدًا عن محاولة جعل هذا المستقبل حقيقة واقعة، وتابع أوشيدا للصحفيين "أريد أن أجعل موظفينا يشعرون بالفخر لأنهم يعملون لصالح نيسان".

وأضاف"إن الركن الأكثر أهمية في تحول الأعمال هو النمو من خلال منتجات جديدة وتقنيات جديدة، مضيفاً أن يتعلق الأمر بالتنظيم الأفضل لأننا نطور نماذج جديدة ونواصل تقديم منتجات جذابة".