واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم بقيمة 4 جنيهات، إذ سجّل عيار 24 بـ 761 جنيهًا مقابل 757 للجرام أمس.

ويباع عيار 21 بـ665 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 قيمة 570 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و327 جنيه.