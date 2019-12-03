التقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، خلال الزيارة التي يجريها رئيس البرلمان، التي بدأت أمس الأثنين لجنوب السودان ضمن الجولة الإفريقية للبرلمان.

وفي بداية اللقاء نقل رئيس البرلمان تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه العميق والكامل لجنوب السودان، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان وتنفيذ اتفاق السلام المنشط هناك.

وأضاف عبد العال، خلال لقائه، إن مصر حريصة علي دعم جنوب السودان بكافة الطرق والوسائل التى تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان، مشددا علي أن مصر تولي أهمية قصوى لدعم اتفاق السلام سياسياً ودبلوماسياً ولوجستياً.

على الصعيد البرلماني، أعرب الدكتور على عبدالعال عن حرص مجلس النواب المصري على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين مصر وجنوب السودان عبر نقل الخبرات البرلمانية المصرية للأشقاء في جنوب السودان.

من جانبه، أعرب سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، عن سعادته البالغة باستقبال الوفد البرلمانى المصرى رفيع المستوى وطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكداً على أن مصر بمثابة الشقيقة الكبرى لجنوب السودان، ولطالما قدمت لنا يد العون والمساعدة وأن تلك الزيارة إنما تمثل رسالة دعم إيجابية لدولة جنوب السودان.

وأشاد سلفا كير بمهارات المصريين وقدراتهم متوقعاً زيارة عدد الشركات المصرية العاملة في جنوب السودان بعد استقرار الأوضاع.