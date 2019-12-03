تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرا، الذي جاء بمثابة طوق نجاة لكثير من الفئات، بينها العمالة غير المنتظمة والموسمية، مثل بائعي الصحف والساسة والباعة الجائلين، كما جاء تأمين البطالة لحل مشكلة الكثير من غير القادرين على العمل.

وتستعرض "الوطن" شروط استحقاق تأمين البطالة وفق قانون التأمينات الجديد المقرر تطبيقه يناير 2020:

شروط استحقاق تأمين البطالة في قانون التأمينات الجديد

- ألا يكون المؤمن عليه بلغ سن التقاعد.

- ألا يكون مهاجرا للبلاد هجرة نهائية.

- ألا يكون من المستحقين لمعاش يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.

- عدم امتلاكه لأي من المشاريع الخاصة أو عمله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.

- ومن الممكن أن يرشح مكتب القوى العاملة المختص عمل مناسب له ومتفق مع مؤهلاته، وفي تلك الحالة وجب الالتزام بالعمل للحصول على تعويض البطالة المطلوب.

- عدم مخالفة المواعيد المحدد فيها ذهاب طالب تعويض البطالة لمكتب القوى العاملة الذي تم تقييد اسمه فيه باعتباره متعطلا، باستثناء الأسباب المقبولة لظروف صحية.

- الالتزام بآداء التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، والذي يتحدد وفق قدرة ومؤهلات طالب تعويض البطالة.

- يتم وقف صرف التعويض حال تجنيد المؤمن عليه، ويعود إليه حق الصرف بعد انتهاء الخدمة، ولا تحسب تلك المدة من فترة استحقاق التعويض.