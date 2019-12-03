استقبلت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد ياباني رفيع المستوى من مؤسسة اليابان بالقاهرة برئاسة السيد/ فوكازاور ، و الأستاذ موري باياشي، الأستاذ الجديد بقسم اللغة اليابانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وذلك بهدف بحث أوجه التعاون بين الجانبين تمهيدًا لإبرام بروتوكول تعاون قريبًا بهدف التطوير الدائم فى مواكبة أحدث الأساليب العالمية فى تدريس اللغة اليابانية للطلاب المصرين و الإستفادة من الخبرات اليابانية بهذا المجال .

و في بداية اللقاء استعرضت أ.د.سلوى رشاد، تاريخ إنشاء كلية الألسن على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوى عام 1835 وكانت تضم أربع اقسام فقط ، ثم إنضمت إلى جامعة عين شمس عام 1974 ، وهي صرح تعليمي ضخم يضم 15 قسم يوم بتدريس 30 لغة ، كما أن بها أقسام متخصصة فى اللغات الإفريقية ، و أضافت أن جامعة عين شمس تعد من أكبر الجامعات على مستوى الشرق الأوسط ؛ حيث تضم 200 ألف طالب بمرحلتى البكالوريوس و الليسانس و 70 ألف طالب دراسات عليا ، و تضم 14 ألف عضو هيئة تدريس و 30 ألف موظف .و أشارت إلى أن قسم اللغة اليابانية بالكلية تم تأسيسه عام 2000 ، و يدرس به أكثر من 100 طالب، و يشهد القسم إقبالا متزايدا كل عام لدراسة اللغة اليابانية، و شددت على أهمية زيادة أعداد منح الدارسين بالكلية إلى الجامعات اليابانية ، كذلك الإشراف المشترك بين الجانبين على رسائل الماجيستير و الدكتوراة، كذلك توفير منح للسادة أعضاء هيئة التدريس المصريين بالقسم لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة خلال الفترة الصيفية.و أكدت أ.د.سلوى رشاد أن التعاون المرتقب بين الجانبان يجب أن يكون على مستوى التبادل الطلابي و تبادل الأساتذة بهدف رفع كفاءة تعليم و تعلم اللغة اليابانية ، و تذليل كافة العوائق التى تواجه الطلاب اليابانيين الدارسين للعربية كذلك توفير سبل الراحة للطلاب المصريين الدارسين للغة اليابانية ، و إعداد كوادر قادرة على التدريس للطلاب المصريين و الأجانب للغة اليابانية بجامعة عين شمس .

وفي الختام قامت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، بمرافقة الوفد الياباني في جولة تفقدية لقاعات التدريس و معامل الترجمة الفورية، حيث أشاد السيد/ فوكازاور، رئيس مؤسسة اليابان بالقاهرة، بالمستوى المتميز الذي تقدمة الكلية للطلاب، من خلال قاعات التدريس و المعامل المزودة بأحدث التقنيات العلمية، التى توفر خدمات تعليمية عالية المستوى للطلاب.