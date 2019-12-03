شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الثلاثاء الثالث من ديسمبر الجاري ، فعاليات ندوة " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد " والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف بالتعاون مع الجامعة بقاعة ايهاب اسماعيل بحرم الجامعة .

حاضر في الندوة اللواء اشرف حافظ رئيس فرع الهيئة ببني سويف بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإعلاميين و الطلاب .

أكد الدكتور منصور حسن على حرص الجامعة الدائم لتقديم خدمة مجتمعية بتوعية الطلاب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته. مضيفا أن الندوة تهدف لنشر قيم النزاهة و الشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته. علاوة علي إبراز جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطرة.

من جانبه استعرض اللواء اشرف حافظ خلال الندوة محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع التعريف بالهيئة وتاريخ نشاءتها واختصاصاتها وصلاحياتها ومسئولياتها ، مستعرضا صور الفساد التي تم ضبطها من اهدار مال عام وغسل أموال واستغلال نفوذ والانجازات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة وعلى راسها الاتجاه نحو التحول الرقمي وميكنة كافة المعاملات الخدمية التي تقدم للمواطن على كافة المستويات .

جدير بالذكر قدم الدكتور منصور حسن في نهاية اللقاء درع الجامعة الى اللواء اشرف حافظ .