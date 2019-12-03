قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إنّه سيتم افتتاح أول مركز للدعم النفسي لمواجهة الانتحار بالجامعات خلال 3 أسابيع، وجارٍ الإعداد والتجهيز له بمشاركة عدد من أساتذة الطب النفسي والأخصائيين الاجتماعيين بالجامعة، لمساعدة الطلاب على مقاومة أمراض الاكتئاب والحالات النفسية.

وأضاف الخشت، لـ"الوطن" أنّه تقرر تدشين المبادرة المجتمعية أمس، بشأن مواجهة ظاهرة الانتحار بين الشباب، في إطار الدور التنويري للجامعة في صياغة العقل المصري وإعادة بنائه، وتأسيس خطاب ديني يقدم مفهوما جديدا للإيمان، لافتا إلى أنّه تقرر إنشاء أول مركز للدعم النفسي لجميع أبناء الشعب.

الخشت: افتتاح مركز الدعم النفسي لمواجهة الانتحار خلال 3 أسابيع بمشاركة أساتذة الطب النفسي

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أنّ الجامعة تستهدف تقديم الحماية والمساندة والدعم النفسي والروحي لطلاب الجامعات عامة، بمشاركة عدد من أساتذة الطب النفسي بجامعة القاهرة والأخصائيين الاجتماعيين، وعدد من المدربين المؤهلين على كيفية التعامل مع مختلف الحالات بشأن علاجهم، لزيادة قدراتهم الذاتية في مقاومة الأمراض النفسية والاكتئاب.

ولفت الخشت إلى وضع عدد من النقاط الرئيسية لتكوين المركز، تتمثل في وحدات البحوث الميدانية وجمع البيانات، ودعم الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والمساندة النفسية والتنمية الذاتية، والمساندة والإرشاد الأسري.