نشر الفنان سليمان عيد عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، صورة للفنان شعبان عبدالرحيم، الذي رحل صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة صحية عن عمر يناهز الـ62.

وعلق "عيد": "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ياشعبان كان أول مايقابلنى يقولى نكتة وهو فى وسط مرضه كان بيضحك وهو بيقولى محدش واخد منها حاجة.. ربنا يرحمه ويغفر له".

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي، بعد مسيرة فنية، قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية.

وطرح "شعبولا"، مؤخرًا أغنية جديدة مهاجمًا فيها قناة الجزيرة، نظرًا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، كـ"ديو" يفضح أكاذيب الجزيرة.