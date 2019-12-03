شُيع جثمانا الفنان شعبان عبدالرحيم والفنان محمد خيري من مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يدُفن شعبان عبد الرحيم بمقابر قرية "ميت حلفا" بمسقط رأسه في القليبوية.

وحضر الجنازة كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، محمد الليثي، عبدالباسط حمودة، محمد الشقنقيري، منير مكرم، اللواء ثروت سويلم، والملحن حسن دنيا.

شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، صباح اليوم، حسبما أكّد نجله لـ"الوطن"، وذلك بعد مسيرة فنية قدم خلالها مئات الأغنيات الشعبية، فيما توفي الفنان الكبير محمد خيري، مساء أمس عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه نجله "شريف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.