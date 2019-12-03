استدرجوا طبيبا وصوروه عاريا.. السجن 5 سنوات لصاحبة كوافير وطالبة وعامل

قضت محكمة جنايات دمياط بالسجن 5 سنوات لرجل وامرأتين استدرجوا طبيب تخدير شهير، وصوروه في أوضاع مخلة مع إحدى المتهمتين، وابتزوه للحصول منه على مبلغ 50 ألف جنيه، مقابل عدم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت النيابة العامة صاحبة محل كوافير، وطالبة، وعامل، باستدراج المجني عليه "ع. أ. أ."، وتصويره مع إحداهن، واستعمال المقاطع والصور في تهديده وابتزازه لدفع مبلغ 50 ألف جنيه، مقابل عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت التحقيقات أن المجني عليه أبلغ الشرطة التي توصلت للمتهمين، وألقت القبض على اثنين منهم واعترفا بارتكاب الجريمة بقصد ابتزازه.