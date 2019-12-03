عبيد: زيادة معاشات اتحاد المهن الطبية إلى 900 جنيه خلال أيام

قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع هيئة مكتب الاتحاد خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة تقرير الخبير الاكتواري الخاص بزيادة قيمة معاشات نقابات "الأطباء، البيطريين، الصيادلة، الأسنان".

وأوضح "عبيد"، أنه تسلم تقرير الخبير الاكتواري، بصفته الأمين العام للاتحاد، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب إرساله للدراسة منذ 5 أشهر تقريبا، لبحث إمكانية زيادة المعاشات من 800 إلى 1000 جنيه، مشيرا إلى أن التقرير أكد إمكانية زيادة المعاشات فى الوقت الحالى إلى 900 جنيه فقط، على أن يتم بحث زيادة الـ100 جنيه الأخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار "عبيد" إلى أنه طالما أكد تقرير الخبير إمكانية الزيادة، فإنه سيتم اعتماد الزيادة لتطبيقها بداية يناير 2020، لافتا إلى أن التقرير أكد أن الزيادة لن تحدث أي ضرر بصندوق المعاشات.