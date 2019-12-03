نعى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم عبر موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"، قائلا في منشور له: "رحم الله شعبان عبدالرحيم، كان مصريا طيبا، يعيش ويؤدي ويمتع، كان يحب ويكره، كما أغنيته الشهيرة، كان مؤديا من نوع خاص، بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية، مع قليل من السياسة.. خليط حفر لشعبان مكانا في قلوب المصريين، رحمه الله".

يذكر أن الراحل شعبان عبد الرحيم، كان اشتهر بأغنيته الشهيرة التي لاقت صيت واسع بين جموع الشعب المصري، "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل"، في عام 2000، والتي ترددت على مسامع المصريين فترة طويلة، وصنعت علاقة ممتدة لسنوات بين الفنان الشعبي وعمرو موسى، بحسب عمرو موسى.