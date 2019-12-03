قالت الدكتورة راندا فارس، منسق مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى البدء في افتتاح 32 عيادة تنظيم أسرة منهم 24 عيادة كانت تحتاج إلى تطوير كامل تقدم خدمات تنظيم الأسرة ضمن المشروع للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات وهي البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان.

وأضافت خلال توقيع بروتوكولات التعاون مع الجمعيات الأهلية لتطوير 32 عيادة تنظيم الأسرة في 10 محافظات، أن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمينها مكونا سكانيا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن مشروع "2 كفاية" أجرى تطويرا في 33 عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولى في ديسمبر 2018، واستفاد من خدماتها المجانية 35 ألف و712 سيدة مستهدفة بالمشروع.