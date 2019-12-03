انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الأولى، من مهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المتخصصة، على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وتحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، بالسلام الجمهوري، وسط حضورا جماهيريا وفنيا كبيرا.

شهد المسرح، حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الفنان محمد صبحي، الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الفنان خالد النبوي، داوود حسين، الدكتورة سميرة محسن، أياد نصار، لقاء الخميسي، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، أسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس الدورة الدكتور علاء عبد العزيز سليمان.