كشف البنك المركزى المصرى، اليوم، عن ارتفاع حجم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي، خلال نوفمبر، بنحو 107 ملايين دولار.

وقال المركزي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، إن أرصدة الاحتياطي، ارتفعت إلى نحو 45.354 مليار دولار، بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 45.247 مليار دولار، فى نهاية أكتوبر 2019 الماضي.

وشهدت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال السنوات الثلاثة الماضية، من مستوى يقترب من 16 مليار دولار، إلى مستوى يتجاوز 45.3 مليار دولار، مسجلا أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ مصر.